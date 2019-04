Tempo-30-Zonen in Urfahr sollen erweitert werden

LINZ. Sicherheit soll erhöht werden, Antrag heute im Gemeinderat.

Geht es nach den Verantwortlichen der Stadt Linz, sollen die bereits bestehenden Tempo-30-Zonen in Urfahr erweitert werden.

In der gesamten Ferdinand-Markl-Straße, der Dornacher Straße bis zum Biesenfeldweg und um den unbenannten Verbindungsweg beim Urnenhain soll das Tempolimit 30 eingeführt werden. Ein entsprechender Beschluss soll im heutigen Gemeinderat gefasst werden. "Ziel dieser Maßnahme ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Erhöhung der Lebensqualität für die Anrainerinnen und Anrainer", sagt der für Infrastruktur zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP).

So gebe es im Bereich der Ferdinand-Markl-Straße drei Schutzwege, von denen zwei mit Blinklichtern abgesichert sind. In den letzten Jahren seien diese Schutzwege des Öfteren Schauplätze von Unfällen gewesen, weshalb hier bereits mehrmals Verbesserungsmaßnahmen gesetzt wurden.

Erhöhung der Sicherheit

Die Senkung der Geschwindigkeit auf 30 km/h soll Vorfälle zwischen Fußgängern und Autofahrern auf Schutzwegen künftig weiter verringern:

"Zudem sollen Konflikte beim Abbiegen weiter reduziert und die Verkehrssicherheit erhöht werden", sagt der Vizebürgermeister. Darüber hinaus werde durch diese Maßnahme eine einheitliche Geschwindigkeitsbeschränkung im gesamten Straßennetz östlich der Leonfeldner Straße erreicht.

Nach der Beschlussfassung im Linzer Gemeinderat und der entsprechenden Verordnung sollen rasch die nächsten Schritte gesetzt werden: Bereits in den kommenden Wochen soll, je nach Witterung, die Beschilderung beziehungsweise die Kennzeichnung der 30er-Zonen erfolgen.

Darüber hinaus soll auch der vor ein paar Jahren neu asphaltierte Weg im Bereich Urnenhain/Linzer Straße in die bereits bestehende Tempo-30-Zone aufgenommen werden. Dadurch soll auch in diesem Bereich das Geschwindigkeitsniveau an das umliegende Straßennetz angeglichen und eine einheitliche Beschränkung geschaffen werden.

