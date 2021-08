Teilnehmerrekord beim Linzer Steeltownman

Mehr als 800 Athletinnen und Athleten aller Altersklassen und Leistungsniveaus waren beim Triathlonbewerb am Wochenende am Pichlinger See dabei, das bedeutete einen neuen Teilnehmerrekord. "Damit war nach der coronabedingten Absage im Vorjahr nicht zu rechnen", freut sich OK-Chef Joachim Mödlagl.

Ein Grund für den Zuspruch sei auch das vielseitige Angebot: Verschiedene Bewerbe und Distanzen ermöglichten auch Kindern und Jugendlichen die Teilnahme. Bereits am Freitagabend lockte der Firmentriathlon mehr als 300 Hobbysportler nach Pichling: eine ideale Gelegenheit für Interessierte, um über kurze Distanzen im Staffelmodus Triathlon-Erfahrung zu sammeln. "Wir wollen nicht nur für die Elite etwas anbieten, sondern auch für Neueinsteiger", erklärt Mödlagl das Konzept.

Am größten war der Teilnehmerandrang am Samstag bei den Staatsmeisterschaften im Aquathlon, die heuer erstmals im Rahmen des Steeltownman ausgetragen wurden. Besonders gut lief die Premiere für einen jungen Welser: Der 18-jährige Thomas Windischbauer meisterte die Kombination aus einem Kilometer Schwimmen und fünf Kilometern Laufen am schnellsten und holte sich den Titel. Bei den Damen gewann die Vorarlbergerin Sarah Hämmerle.