Ermittlungen nach Bombendrohungen in Linz

Die Anrufe gingen gegen 13 Uhr bei drei Polizeiinspektionen in Linz ein. Man werde den Linzer Hauptbahnhof in die Luft sprengen, kündigte der noch unbekannte Mann an. Durch umfangreiche Ermittlungen, bei denen auch eine Standortpeilung des Mobiltelefons, mit dessen Rufnummer die Anrufe erfolgten, durchgeführt wurde, kam die Polizei einem 16-Jährigen aus Traun auf die Spur.

An dessen Wohndresse nahmen die Ermittler eine durch die Staatsanwaltschaft Linz angeordnete Hausdurchsuchung vor, bei der mehrere elektronische Beweismittel sichergestellt wurden. Sprengstoff konnte auch vom eigens dafür ausgebildeten Polizei Diensthund keiner gefunden werden.

Mobiltelefon dürfte gehackt worden sein

Der 16-Jährige wurde einvernommen, wobei er sich nicht geständig zeigte und angab, dass offensichtlich ein Fernzugriff auf sein Mobiltelefon erfolgt und ein Unbekannter für die Drohungen verantwortlich sei. Ihm sei dies zuvor auch in einer Sprach-Chat-App angekündigt worden. Der Teenager konnten den Beamten die aufgenommene Nachricht vorspielen. Es scheint deshalb glaubhaft zu sein, dass sein Telefon wirklich gehackt worden ist, so ein Polizeisprecher am Mittwoch. Aber auch das könne manipuliert worden sein.

Der 16-Jährige wurde im Anschluss wieder seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen laufen.