Team-Premiere für Linzerin

Die Fußballerin, die in der zweiten Mannschaft von SKN St. Pölten spielt, stand beim 1:1 im ersten von zwei Testspielen gegen die Schweiz in Hohenems in der österreichischen Startelf. Isabel Aistleitner (Union Kleinmünchen) kam ab der 76. Minute zu ihrem zweiten Länderspieleinsatz nach ihrem Erstauftritt beim 1:2 gegen die Schweiz im Oktober des vergangenen Jahres. Das Tor für Österreich erzielte Valentina Mädl.