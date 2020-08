Die Coronakrise hat das Taxigewerbe stark geschädigt. Nachdem das Geschäft in der strengen Lockdown-Phase fast vollständig zum Erliegen gekommen war, machen die Unternehmen jetzt um 60 Prozent weniger Umsatz als im August des vergangenen Jahres, sagt Gunter Mayrhofer, der Chef der Taxisparte in der Wirtschaftskammer: "Wir sind von der Coronakrise besonders betroffen, so stark wie Reisebüros, Busunternehmer und Diskotheken." Während an Oberösterreichs Seen das Taxigeschäft dank der