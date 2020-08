Tauchparadies Pichlingersee

Das Gute liegt bekanntlich so nah. Doch manchmal ist man sich dessen nicht bewusst. Während für viele Taucher das Rote Meer in Ägypten das Mekka des Tauchsports ist und wohl auch bleibt, hat die Corona-Krise mit ihren Reisebeschränkungen die Unterwasserwelten in der Nähe, also vor der Haustür, wieder stärker ins Bewusstsein der Tauchbegeisterten gerückt.

Bei Tauchern sehr beliebt ist im Moment der Pichlingersee. Durch die Nähe zu Linz und die gute Erreichbarkeit wird der See eifrig genutzt, um abzutauchen. Die Sichtweite unter Wasser ist auch im Sommer hervorragend, und so kommen fast täglich viele Taucher zum See. Da zeigen sich nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Fische. So kann man im Pichlingersee dem einen oder anderen Wels begegnen, und auch die vielen jungen Hechte lassen sich bei der Jagd beobachten.

Bei Tauchern ist der Badesee nahe Linz sehr beliebt. Bild: fotokerschi.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.