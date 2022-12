Taschenlampen für die Ukraine

"Er war ein Lehrer aus Leidenschaft. Was er seinen Schülern beibringen wollte, das hat er ihnen auch vorgelebt." So erinnert sich Marietta Pernsteiner an ihren 2014 verstorbenen Mann Alois.

Mit dem Religionslehrer an der BRG Hamerlingstraße, der nur 62 Jahre alt wurde, ist die "Aktion Hamerlingschule hilft" untrennbar verbunden. Seit 1997 schon werden Menschen in der Ukraine unterstützt. Jahr für Jahr vor Weihnachten füllte Pernsteiner mit vielen helfenden Händen der Schülerinnen und Schüler einen Lkw mit Hilfsgütern für die Ukraine.

Jetzt, wo der Krieg die Lage der Menschen noch erheblich verschlechtert hat, lebt diese Tradition wieder auf. Marietta Pernsteiner, die die Aktion ihres Mannes weiterführte, bis sie von Corona im Helfen gestoppt wurde, erfuhr, dass die Menschen in der Ukraine neben den "üblichen" Hilfsgütern vor allem Kerzen und Taschenlampen benötigen würden. "Wir müssen etwas tun", war Pernsteiner überzeugt. In der Hamerlingschule fand sie in Direktor Michael Schneider nicht nur einen Ansprechpartner, sondern auch einen spontanen Helfer. Ein Mail ging an die Eltern, und diese Woche konnte Pernsteiner von den Schülern gesammelte 1000 Kerzen bzw. Taschenlampen von der Schule abholen.

Der Informationsfluss ging weiter, letztlich nahmen auch das Petrinum, das Gymnasium der Kreuzschwestern Linz und das Stiftsgymnasium Wilhering an der Aktion teil. "Ich freue mich irrsinnig, dass jetzt ungefähr 4000 Kerzen und Taschenlampen gesammelt und gespendet wurden", sagt Pernsteiner.

Ende dieser Woche werden die Hilfsgüter vom Sammellager von Erich Hofmacher, der eine Hilfsaktion von Kiwanis Leonding koordiniert, die Reise in die Ukraine antreten. Pernsteiner ist froh, dass sie sich hier anschließen konnte. "Es ist eine kleine Aktion, aber eine, die pädagogisch wertvoll ist." Das hätte auch ihr Mann so gesehen.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

