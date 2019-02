Tage der offenen Tür in Linzer Zukunftswerkstatt

LINZ. "Grand Garage" in Tabakfabrik für alle offen.

Das ehemalige Magazin 3 der Tabakfabrik heißt nun "Grand Garage". Bild: Sonaar

Ein florierender Ort für die Verwirklichung neuer Ideen ist die Linzer Tabakfabrik geworden. Wo einst 300 Menschen Zigaretten erzeugten, arbeiten nun 1000 Menschen in den Bereichen Kreativwirtschaft und Hochtechnologie. Ende Februar kommt die "Grand Garage" dazu, ein Ort für die Anwendung neuer Technologien, zum Beispiel 3D-Druck und Robotik. Nach der Eröffnung am 28. Februar kann am Freitag, 1. März, von 14 bis 20 Uhr und am Samstag, 2. März, von 11 bis 20 Uhr jedermann diese Zukunftswerkstatt besuchen.

Untergebracht ist die Innovationswerkstatt auf 4000 Quadratmetern im ehemaligen Magazin 3 der einstigen Rauchwarenfabrik. Dort siedeln sich neben anderen Projekten das 3D-Druck-Unternehmen Haratech, das österreichische Modelabel Vresh und die Textilagentur Das Merch mit einer eigenen Siebdruckerei an.

Neue Technik für jedermann

Im ersten Stock geht es um den Schwerpunkt Robotik und Metall. Dort wird auch das Labor "creative robotics" der Linzer Kunstuniversität sein. Zudem stehen dort Geräte für die Metallbearbeitung bereit: CNC-Fräse, Bohr- und Drehmaschinen, Schweißgeräte für WIG-, MAG- und Elektrodenverfahren sowie Maschinen zur Blechbearbeitung und Oberflächenbeschichtung.

Im zweiten Obergeschoß gibt es ein FabLab (Fabrikationslabor, offene Werkstatt), Lasercutter (Laserschneider), 3D-Drucker, Lötstationen, Arduino (Computing-Plattform), Raspberry Pi (Einplatinencomputer) sowie einen Bereich für Virtual und Augmented Reality (per Computer erzeugte Wirklichkeit und computergestützte Möglichkeit zur erweiterten Wahrnehmung der Wirklichkeit).

Zum räumlichen Rahmen der Grand Garage "kommen jede Menge hochprofessionelle Maschinen für den Prototypenbau und eine lebendige Community, die die Garage als Geburtsstätte großer Ideen und als Ort des lustvollen Experimentierens begreift", sagen die Betreiber. Die neue Einrichtung steht einer breiten Öffentlichkeit offen, vor allem Technikinteressierten, Schülern, Lehrlingen, Studierenden, Start-up-Unternehmen, anderen Firmen, Forschern, Lehrern und Künstlern.

