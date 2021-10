Tage der Entscheidung für Linzer Stadtregierung rücken näher

Angekündigte Katastrophen finden nicht statt, sagt der Volksmund. Ähnlich verhält es sich mit Eskalationen, wie die gestrigen ersten Verhandlungen zwischen dem SP-Team um Bürgermeister Klaus Luger und den VP-Vertretern mit Stadtvize Bernhard Baier an der Spitze zeigten. Denn die Gespräche waren entgegen den Erwartungen "angenehm", wie beide Seiten betonten. Und unisono ergänzten, dass man Stillschweigen vereinbart habe.

Durchgesickert ist, dass man vor allem über das Grundsatzpapier mit dem Bekenntnis zum Industriestandort, das Luger vor der Wahl präsentierte, debattiert hat, weil die VP konkrete Fragen dazu stellte, auf die nun Antworten gesucht werden. Auch Ressortwünsche wurden diskutiert – ob Baier dabei das Verkehrsressort nannte, wurde nicht bekannt. Am Montag ist die zweite Verhandlungsrunde von SP und VP angesetzt.

Schon heute sind die Grünen dran, die in ihrer zweiten Runde mit Luger über Ressorts sprechen werden. Bisher war Stadträtin Eva Schobesberger neben Umweltschutz auch für gewerbliche Betriebsanlagen, Schul- und Bildungswesen, Frauenförderung und das Kinder- und Jugend-Service zuständig. Letzteres wird kaum so bleiben. Als Alternative stehen auch die Ressorts Integration und Liegenschaften, die bei SP-Stadträtin Regina Fechter lagen (sie geht in Polit-Pension), zur Verfügung.

Bis Freitag soll die Ressortverteilung in der neuen Stadtregierung stehen. Zuvor gibt’s noch viel Gesprächsbedarf, etwa bei der Linzer FP, bei der heute die Entscheidung fallen soll, wer den verbliebenen Stadtratsposten ( Markus Hein oder Michael Raml) übernimmt. Wobei praktisch schon feststeht, dass sie weder Verkehr noch Stadtplanung (beide Ressorts hatte zuletzt Hein) behalten werden.