Tätowierer, Freaks und Songcontest-Sieger in der Tabakfabrik

Vor 17 Jahren schockten Lordi aus Finnland so manchen eingefleischten Songcontest-Fan und gewannen mit wilden Masken und harten Rockklängen den Wettbewerb. Schon elf Jahre zuvor hatte Jochen Auer aus Bad Ischl eine "wilde" Show aus der Taufe gehoben, mit der er der Tätowierer-Szene und den Freunden harter Rockmusik eine Bühne bot. Am 21. kommen die beiden Welten zusammen, wenn die Finnen am ersten der zwei Tage der Wildstyle & Tattoo Messe in der Linzer Tabakfabrik auftreten und eine große Rockshow versprechen.

Lordi gewonnen zu haben, freut Auer mindestens so sehr wie der Umstand, dass seine Erfindung heuer bereits im 28. Jahr des Bestehens ist. Erfolg verpflichtet und so wird am kommenden Wochenende die Tabakfabrik in Linz zur Spielfläche für dutzende internationale Top-Tätowierer, Aussteller und Teilnehmer aus 25 Ländern und fünf Kontinenten.

"Elastischste Mensch der Welt"

Auer legt Wert darauf, dass er die "Crème de la Crème der internationalen Tattoo-Szene" zu sich locke und gleichzeitig jede Menge Stargäste und Kultfiguren die zweitägige Messe auch zu einem Show-Event machen. Das Nonstop-Showprogramm bestreiten in der heurigen Ausgabe "The Enigma", der ein einzigartiges Ganzkörper-Tattoo-Konzept umgesetzt hat und so berühmt wurde. Zudem gilt er noch als einer der weltweit besten Schwertschlucker, was seine Show stark bereichert. Mit Kiros Hadgu ist auch der "elastischste Mensch der Welt" in Linz zu Gast. Die Show des Schlangenmenschen gilt als atemberaubend. Dazu kommen die Konzerte von Lordi am Samstag und U.D.O. am Sonntag.

Wildstyle & Tattoo Messe, 21. Oktober, 12 bis 24 Uhr, und 22. Oktober, 12 bis 20 Uhr, Tabakfabrik Linz, Eintrittspreis: 20 Euro; European Street Food Festival im Außengelände bei freiem Eintritt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.