Täglich fahren mehr als 3000 Autos über den Hauptplatz

Wie schnell sind die Autofahrer am Hauptplatz unterwegs? Dieser ist, wie berichtet, seit Anfang September eine Begegnungszone. Wo früher eine 30- km/h-Beschränkung galt, sind jetzt nur mehr 20 km/h erlaubt.

Pro Tag würden mehr als 3000 Autos über den Hauptplatz rollen, die Verkehrsspitze liege meist zwischen 17 und 18 Uhr, informierte heute der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP).

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Seit Anfang November gibt es am Hauptplatz einen mobilen Geschwindigkeitsmesser. Für acht Tage, konkret von 7. November (ab 13.12 Uhr) bis 10. November (23.52 Uhr) sowie 14. November (10.58 Uhr) bis 17. November (12.23 Uhr) wurden die Daten nun im Detail ausgewertet. Knapp 25.000 Fahrzeuge wurden in den Auswertungszeiträumen gezählt.

Bei etwas weniger als 60 Prozent zeigte die Anzeige weniger als 20km/h an, rund 85 Prozent waren langsamer als 25 km/h unterwegs (siehe Grafik). Schneller als 45 km/h waren sieben Autolenker. Hajart zieht angesichts der Zahlen eine positive Bilanz. Diese würden zeigen, dass die Begegnungszone deutlich zur Beruhigung am Hauptplatz beitrage und dadurch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht werde.

Aus für Durchzugsverkehr ab Herbst 2024

Die Begegnungszone ist, wie Hajart es formuliert, nur als Zwischenschritt anzusehen. Mit der für Herbst 2024 geplanten Verkehrsfreigabe der Westring-Brücke soll der Autodurchzugsverkehr bekanntlich vom Hauptplatz ausgesperrt werden. Dann sollen auch auf der Nibelungenbrücke zwei Fahrspuren für Radler freigegeben werden.

Wie die Gestaltung des Hauptplatzes aussehen soll, wird Teil des Masterplans der Innenstadt sein, der 2023 ressortübergreifend erstellt werden soll. Die ÖVP fordert zusätzlich einen Ideenwettbewerb, der entsprechende Antrag ist im Planungsausschuss gelandet.

Die Begegnungszone am Hauptplatz werde mit der Domgasse bald einen "Nachahmer" finden, weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Innenstadt sollen folgen, so Hajart – immer unter der Prämisse, dass die Aufenthaltsqualität und die Verkehrssicherheit gleichermaßen gesteigert würden.

