Tabakfabrik schreibt erstmals Gewinn

72,7 Millionen Euro sind seit 2015 in den Umbau und in die Transformation der Tabakfabrik vom Industriestandort in ein Zentrum der Innovation und Kreativität investiert worden. "Wir haben mehr investiert als geplant, haben aber neue Möglichkeiten genutzt", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) als Aufsichtsratsvorsitzender der Tabakfabrik Linz Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft mbH (TFL).