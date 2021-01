Tabakfabrik-Chef redet in Wien mit

Es ist kein Zufall, dass Müller in diesen Beirat aufgenommen wurde. Denn von ihm stammt die Idee, entlang der Westbahnstrecke Hubs der Kreativwirtschaft zu entwickeln, die sich wie ein Band durch Österreich ziehen. Dieser Ansatz ist bereits auf fruchtbaren Boden gefallen, was verschiedene Projekte zeigen. So entsteht in Amstetten im Quartier A auf 100.000 Quadratmeter die Wohn- und Arbeitswelt von morgen. Mit "CAPE 10" ist ein weiterer Partner im Innovationsnetzwerk dazugekommen, der sich als Ort der Begegnung versteht.

