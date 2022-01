"Symbol für Leistung": Ennser Zunftfahnen für Handwerk restauriert

In Zeiten des Fachkräftemangels angelehnt an die Tradition des Handwerks ein Zeichen für Leistung und Zusammenhalt im handwerklichen Gewerbe zu setzen – das ist das Ziel der Restaurierung von zehn Zunftfahnen, die seit dem Mittelalter erhalten werden konnten. Schon damals organisierten sich die Handwerker eines Gewerbes in Innungen, Zechen und Zünften.