Sushi-Meister und Haubenkoch zu Gast in Linz

Denn Sushimeister Rico Rassbach und Hauben-Koch Patrick Pass – normalerweise im 3-Hauben-Restaurant "Fritz & Friedrich" in Obertauern im Einsatz – touren durch das Land. Von 25. bis 28. März sowie von 1. bis 3. April kochen sie zusammen mit Hauben-Kollegen Christian Göttfried in dessen Lokal in der Linzer Altstadt.

An den beiden Wochenenden werden zu den regionalen Schmankerln aus der "Göttfried"-Küche die erfinderischen, auf Sushi basierenden Gerichten des "Fritz & Friedrich" auf der Speisekarte angeboten. Zum Mitnehmen natürlich. Und auf Vorbestellung (an den genannten Tagen jeweils von 12 bis 19 Uhr unter Tel. 0664/410 44 58).

Zudem können Feinschmecker auch Speisen auf Hauben-Niveau im Glas, die fertig zubereiteten Gerichte der Marke "Josef und Yuki" des "Fritz & Friedrich"-Teams im "Göttfried" erhalten.

