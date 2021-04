Sushi in zwei Linzer Lokalen "nicht für den Verzehr geeignet"

Nur vier von zehn Sushi-Boxen, die im Lokal frisch verpackt und per Lieferdienst zugestellt wurden, waren einwandfrei. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich stellten bei einem Test in der Landeshauptstadt teils gravierende Mängel fest.

Zehn Sushi-Sets, bestehend aus Nigiri-Sushi und Maki, von unterschiedlichen Anbietern fanden per Mausklick den Weg in den virtuellen Warenkorb. Die Preise lagen zwischen 2,83 und 3,75 Euro pro 100 Gramm.

Die bestellten Proben wurden allerdings nicht sofort verkostet, sondern gekühlt und entsprechend verpackt dem Labor der Belan Ziviltechniker-GmbH übergeben.

Zwei Mal "Nicht genügend"

Dort fielen zwei Proben durch – sie waren für den "menschlichen Verzehr ungeeignet". Beim "Wokman" am Graben wurden "schwere mikrobiologische Mängel" festgestellt. Der Gehalt an Fäkalkeimen (Enterobakterien) lag über dem Warnwert der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM). Beim Sushi-Set von "Super Panda" in der Wiener Straße, das ebenfalls beim Test durchgefallen war, bemängelten die Experten zusätzlich bei einer Probe den Lachs als tranig und alt.

Ginge es nach dem Schulnotensystem, erhielten vier Proben die Gesamtnote "Genügend". Gründe für die Abwertung waren in einem Fall Hygienemängel (Enterobakterien), in drei weiteren Fällen wurden sowohl mikrobiologische Mängel als auch Mängel bei Geruch oder Geschmack festgestellt.

Vier von zehn Proben waren einwandfrei. Allerdings zeigten sich auch unter den Bestplatzierten diverse Qualitätsunterschiede: Bei drei Proben bemängelten die Fachleute den Geruch und Geschmack einzelner Zutaten, unter anderem alter Reis und Lachs. Bei einer dieser Proben war auch der Gehalt an Milchsäurebakterien erhöht. Nur ein Sushi-Set – jenes von "Mee Noodles" – wurde als "insgesamt einwandfrei" eingestuft.

Alle Ergebnisse: