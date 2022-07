Auf der Suche nach der perfekten Welle ist Martin Hajart – und zwar nicht irgendwo, sondern mitten in Linz. Geht es nach dem VP-Vizebürgermeister, fehlt hier eine stehende Welle und damit ein Freizeitangebot für alle Surfbegeisterten und solche, die es werden wollen. Vorbilder für solche künstlich erzeugten Surfwellen gibt es in anderen Städten bereits einige: neben Salzburg (hier hat sich Hajart bei einem Lokalaugenschein "Inspiration" geholt) und München etwa auch in Ebensee.