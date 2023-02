Surace lässt sich jetzt auch am See nieder

Carmelo Surace (r.) mit seinem Restaurantleiter Rocco Martino im neuen Lokal "Surace am See".

„Surace am See“ heißt es ab jetzt. Im Badezentrum Traun wird „authentische Küche, frisches Eis oder italienische Snacks“ geboten. „Wir wollen unseren Gästen hier am See einen Moment Italien schenken. Dazu gehören echt italienische Spezialitäten“, sagt Carmelo Surace.

Nach den Umbau- und Renovierungsarbeiten wurde das neue, moderne Lokal am Donnerstag eröffnet. Das Thema See wurde auch bei der Innengestaltung aufgegriffen und soll ein einladendes Ambiente schaffen. Die große Terrasse mit Blick auf den See soll dann ab dem Frühling zum Genießen unter freiem Himmel einladen.

Bürgermeister Karl-Heinz Koll freut sich sehr, dass mit Surace ein neuer Partner für das Badezentrum gefunden werden konnte. Damit könne man den Traunern wie den Gästen rund um den Oedter See ein hochwertiges kulinarisches Angebot bieten.

Aufgrund der Lage, wenige Minuten vom Stadtzentrum Traun entfernt, würden sich das neue Ristorante auch für Feiern eignen. Für Surace ist Traun das vierte Restaurant im Zentralraum, wo er zudem auch sechs Eissalons betreibt.

Geöffnet ist "Surace am See" täglich von 11 bis 23 Uhr, neben italienischen Spezialitäten, von Pizza über Pasta bis Fisch wird auch täglich frisches Eis in der Eismanufaktur Traun hergestellt und der Kaffee wird eigens für Surace in Italien geröstet.

