Trauner Student (23) gründete Shop für Süßigkeiten aus aller Welt

Der 23-jährige Student der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz eröffnete im Jänner dieses Jahres seinen Online-Shop "Sugar Sphere". Dort können seine Kunden verschiedene Süßigkeiten kaufen, die es sonst auf dem europäischen Markt nicht gibt.

Schokokugeln aus Indien

Dabei ist es egal, ob es sich um Kaugummis aus den USA oder Schokokugeln aus Indien handelt. Ich bin in meinem Leben schon viel gereist", sagt Neumayer. "Der Besuch im Supermarkt war für mich ein absolutes Muss in jedem Urlaub. Ich wollte wissen, welche Produkte es nur in den jeweiligen Ländern gibt. So kam mir die Idee zu dem Online-Shop."

Und die Idee scheint aufzugehen: Schritt für Schritt baut Neumayer sein Unternehmen aus. Lagerte er die Pakete anfangs noch im Keller seiner Großmutter, reicht der Platz dort nicht mehr aus. Mittlerweile hat Neumayer ein Lagerabteil in Linz angemietet.

Bestellungen bearbeiten oder Kundenfragen beantworten: ein Vollzeitjob für Neumayer, der die Universität nur noch selten von innen sieht. "Bei den Vorlesungen bin ich selten dabei", sagt Neumayer. "Ich versuche, so viele Lehrveranstaltungen wie möglich online zu absolvieren, damit ich trotz Beruf nicht zu sehr ins Hintertreffen gerate."

Neben den "Schoko Bons Crispy" aus Dubai sind vor allem Getränke mit Werbebotschaftern wie Cristiano Ronaldo oder Meinungsmachern von sozialen Medien besonders beliebt.

Für Neumayer eine logische Schlussfolgerung: "Mit einer Zielgruppe bis 26 Jahre habe ich ein junges Publikum. Für diese sind Testimonials bei der Kaufentscheidung relevant. Meine Aufgabe ist es, diese Produkte für Österreich verfügbar zu machen."

Autor Georg Steinschnack Georg Steinschnack