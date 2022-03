"Südbahnhofmarkt wird durch neues System noch attraktiver"

Wie OÖN-Leser wissen, soll unter anderem eine App entwickelt werden, die für Beschicker und Kunden Vorteile bieten soll, etwa eine Möglichkeit für ein Click-And-Collect-Abholsystem außerhalb der Marktzeiten.

Für FP-Stadtrat Michael Raml wäre das eine "sehr positive Entwicklung, durch das neue System wäre der Markt noch attraktiver. Ich gehe selbst gerne auf Märkte, kenne aber das Problem, dass es sich aus zeitlichen Gründen oft nicht ausgeht." Deshalb wäre so ein Abholsystem aus seiner Sicht optimal, wobei er vorschlägt, dieses in den Digitalen Marktplatz zu integrieren, der seit über einem Jahr online ist. Dieser ermöglicht das Einkaufen und Abholen von Paketen rund um die Uhr. Die Bestellung wird über die App "Digitaler Marktplatz" aufgegeben. Das Angebot reicht von Waren vom Greißler um die Ecke bis zu Medikamenten aus der Apotheke und zahlreichen Bioprodukten aus Oberösterreich. "Man könnte das Service auch auf andere Märkte in Linz ausweiten", meint Raml.

Das ist mittelfristig auch das Ziel von Huemer. Die Digitalisierung am Südbahnhof soll noch heuer starten.