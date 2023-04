Südbahnhofmarkt erhält Toilettenanlage für Mitarbeiter und Besucher

Frequenz: Das ist das Zauberwort am Linzer Südbahnhofmarkt. Um nach dem pandemie-bedingten Besucherrückgang wieder zu alter Stärke zurückzufinden, brauche es mehr Veranstaltungen und eine verbesserte Infrastruktur, sagt die zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer im OÖN-Gespräch. Zu Letzterem zählt eine Toilette für Besucher und Mitarbeiter.

Auch wenn durch den Neubau der Raiffeisenzentrale in naher Zukunft mehr Durchlässigkeit zum Südbahnhofmarkt angestrebt wird, will man nicht warten, bis das Großprojekt abgeschlossen ist, sondern ab sofort Maßnahmen setzen. Dazu zählt eine Toilettenanlage in der Nachbarschaft der vielen Kojen mit gastronomischen Angeboten. "Besucher oder Mitarbeiter haben derzeit kein Klo auf dem Südbahnhofmarkt", sagt Lang-Mayerhofer. Was in jedem Lokal ganz normal sei, gebe es auf dem Marktareal nicht.

Zugang nur digital möglich

Die Koje des verstorbenen "Dursthütte"-Betreibers Karl Erwin Gölß wurde deshalb geteilt und wird zu einer Toilettenanlage für Damen, Herren und Menschen mit Behinderungen umgebaut. Öffnen wird sich das Klo nur digital, also mittels Handy, lassen. Hier sei man gerade dabei, ein für alle praktikables System auszuarbeiten, kündigte die Marktreferentin an.

Zu den Überlegungen, die vergangene Woche vom neuen Team unter der Leitung von Sarah Horwath und Peter Ilchmann auch den Beschickern präsentiert wurden, gehört auch die "Verschönerung" des Außenbereiches. Nach dem asphaltierten Freibereich vor der Raiffeisen-Landesbank soll auch im mittleren Bereich des Marktareals der "Fleckerlteppich" am Boden beseitigt werden.

Mehr Aktionen, mehr Gäste

Mehr Frequenz sollen auch mehr Themenveranstaltungen bringen. Das Neue werde aber das Alte und Bewährte nicht verdrängen. So wird etwa am Ostersamstag (8. April) wieder ein lebensgroßer Osterhase ab 10 Uhr bunte Eier in einem Strohhaufen verstecken. Für jedes gefundene Ei erhalten die Kinder bei dieser Aktion ein Osternest mit Überraschungen. Dies soll zum Familieneinkauf animieren und ein Spaß für die Kinder sein.

Dass es keine Studie als Basis für die Modernisierung des Südbahnhofmarktes geben wird, wie von der Linzer FPÖ gefordert, verteidigte Lang-Mayerhofer damit, dass es 2021 die letzte Studie gegeben habe. "Es braucht keine neue Studie, sondern wir brauchen eine WC-Anlage, digitale Wegweiser durch das Marktgeschehen und mehr junges Publikum auf dem Markt", sagt die Stadträtin. Man müsse Erlebniszonen schaffen, dann würden verstärkt Gäste wie auch Touristen auf den Markt kommen.

