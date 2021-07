Südbahnhof will sich vom Naschmarkt unterscheiden

Neben der Freigeländefläche, wo traditionell die Stände der Marktfahrer zu finden sind, wurde u. a. auch die Beleuchtung, die Strom- und die Kanalversorgung am Marktareal erneuert.

Für Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) ist die Sanierung ein starkes Bekenntnis zu den für die Lebensqualität in der Stadt besonders wichtigen Grünmärkten. Besonders stolz ist die für Märkte zuständige Abteilungsleiterin Anke Merkl auf den Mix aus Gastronomie, Handel und innovativen Dienstleistungen, der hier geboten wird.

Mit der Lage in einem "jungen, aufstrebenden Viertel" (Stichwort Medizinische Fakultät) gebe es, so die Einschätzung von Merkl, viel Potenzial, um neue Zielgruppen anzusprechen. Die Veränderung sei auch auf dem Markt selbst spürbar, heißt es weiter: Baier sprach angesichts von mehr als 50 Prozent neu vergebenen Kojen in den vergangenen fünf Jahren von einem "Generationenwechsel."

Mehr Gastronomie im herkömmlichen Sinn soll es künftig auf dem Südbahnhofmarkt übrigens nicht geben. "Den Weg, wie am Wiener Naschmarkt, wo es hauptsächlich Gastronomie gibt, wollen wir in Linz nicht einschlagen", sagt Baier. Vielmehr soll die Kombination aus Konsumation und Verkauf forciert werden, wie sie beispielsweise im DeRgustationsladen oder der Kaffeerösterei gelebt wird. Das gelte auch für das ehemalige Pferdeeisenbahngebäude, das wie berichtet stärker in das Marktgeschehen eingebunden werden soll. "Klassische Gastronomie schwebt uns dafür keine vor", so Baier, ohne konkreter zu werden. Bis Ende des Jahres soll, so die Ankündigung, jedenfalls ein Konzept für das historische Gebäude vorliegen.

Digitale Wünsche

Abseits davon stehen weitere Neuerungen an, und zwar digitaler Natur. Dafür wurde bekanntlich das noch laufende Projekt "Südbahnhofmarkt. Digital!" gestartet, bei dem die digitalen Wünsche der Kunden und Beschicker erfragt werden. Mit dem Ziel, das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern. Vorgesehen sind bis 2023 ausgewählte Maßnahmen – in Diskussion sind etwa Click- und Collect-Stationen oder ein digitales Leitsystem – umzusetzen.

Für eine Anregung, die bereits aus der Beschicker-Befragung bekannt ist, gab es aber bereits eine Absage: Eine Ausweitung der Autoparkplätze sei nicht geplant, sagt Baier. (jp)