Suche nach der Ortsmitte: Pasching und die zentrale Frage

Elke Greinstetter vor der Alten Pfarrkirche in Pasching, einem von mehreren Ortszentren.

Wer den kulturellen Mittelpunkt einer Gemeinde sucht, wird meistens am Kirchenplatz fündig. Dass das Areal rund um die Alte Pfarrkirche bei unserem Lokalaugenschein in Pasching wie ausgestorben wirkt, liegt auch an Wetter und Tageszeit – doch der Eindruck, dass der Platz nicht wie ein Zentrum wirkt, täuscht nicht.