"Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Linz kein geeignetes Gebäude geben soll", sagt FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml und schüttelt den Kopf. Grund für seinen Ärger: Bisher wurde noch immer kein Standort für eine neue Zentrale des Ordnungsdienstes gefunden. Wie berichtet, sucht Raml einen neuen Standort, der zentraler als der bisherige am Urfahranermarktgelände liegt. "Schließlich entsteht im Süden von Linz ein neuer Stadtteil, in dem die Mitarbeiter auch patrouillieren müssen.