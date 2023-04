Suchaktion nach Streit in Enns

Ein 34-Jähriger und seine 35-jährige Ex-Frau erstatteten am Samstag um 0:15 Uhr telefonisch bei der Polizei die Anzeige, dass der jetzige 43-jährige Lebensgefährte alkoholisiert nach einem Streit mit dem Auto wegfahren möchte. Beim Eintreffen der Streife teilten die Beiden mit, dass der Mann, nachdem er mitbekommen habe, dass die Polizei verständigt worden sei, weggelaufen und sich versteckt habe. Die 35-Jährige äußerte, dass sie gesehen habe, wie er zu einer unwegsamen zehn Meter tiefen Böschung gelaufen sei. Sie vermute, dass er hinuntergefallen sei, bzw. dass er in die Enns gefallen sein könnte. Am Handy ist er nicht erreichbar, da der Akku leer sei.

Die Suchaktion mit der Beteiligung der FF Enns mit insgesamt 18 Mann entlang der Enns wurde um 2:45 Uhr ergebnislos abgebrochen, zumal der 43-Jährige um 2:07 Uhr auch noch eine SMS an den 34-Jährigen geschrieben habe. Somit konnte ein Unfall ausgeschlossen werden. Um 3:12 Uhr meldete sich der Abgängige per SMS bei einem Polizisten der Polizeiinspektion Enns, dass es ihm gut gehe.

