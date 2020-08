Suchaktion im Rutzingersee wurde vorerst beendet

Nachdem am Rutzingersee in Hörsching beobachtet worden sein soll, dass eine Person zu ertrinken drohte, wurde eine Suchaktion gestartet. Laut ersten Informationen wurde beobachtet das eine Person untergegangen sein soll. Daraufhin wurde umgehend die Rettungskette in Gang gesetzt. Drei Feuerwehren mit Tauchern und Booten standen bei der anschließend Suche im Badesee im Einsatz. Die Feuerwehren Rutzing, Traun und Marchtrenk sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren alarmiert.

Es wurde jedoch bislang keine Person gefunden. Am Abend wurde der Einsatz vorerst beendet. Bisher ging bei der Polizei keine Vermisstenanzeige ein.

