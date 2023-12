Strom sparen: Beratung für sozial Schwächere

Nach der Terminvereinbarung besucht eine Energieberaterin die Wohnung der interessierten Familien, erhebt die Daten der elektrischen Geräte und wirft einen Blick auf die Energieabrechnungen. Bei Bedarf können Stromfresser wie zum Beispiel eine alte Waschmaschine kostenlos bei der Linz AG gegen eine neue getauscht werden.

50 Prozent Kostensenkung

Um bis zu 50 Prozent könne ein Haushalt mit Sparmaßnahmen seine Energiekosten senken, betont Volkshilfe-Geschäftsführerin Jasmin Chansri. Dass bei der Beratung "tief in die Privatsphäre vorgedrungen wird", sei klar. Aber die bisherigen Erfahrungen seien "ausschließlich positiv und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt" gewesen. Zehn Familien seien bereits beraten worden, weitere 30 Haushalte seien das Ziel. Gezielt ansprechen will die Volkshilfe Menschen, die schon einmal als Klienten eine Hilfeleistung von der Volkshilfe bezogen haben. Die Aktion sei "Soforthilfe und ein Beitrag zum Klimaschutz", so die Linz AG.

