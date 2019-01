Streitfall Einhausung: Stürmische Zeiten zwischen Leonding und ÖBB

LEONDING. Sondergemeinderat am Donnerstag zum viergleisigen Ausbau der Westbahnstrecke

Ende Oktober hatte die Stadtspitze simuliert, was die Einhausung auf dem jetzigen Niveau bedeuten würde. Bild: Weihbold

Schon die Bezeichnung Sondergemeinderat deutet darauf hin, dass hier etwas auf der Tagesordnung steht, das Konfliktpotenzial in sich trägt. So wird es auch sein, wenn am Donnerstag dieser Woche ab 18 Uhr Leondings Bürgermeister Walter Brunner (SP) zur Sondersitzung des Gemeinderates lädt.

Das Thema: der viergleisige Ausbau der Westbahnstrecke durch die ÖBB und seine Folgen (oder von der Stadt befürchteten Nicht-Folgen) für Leonding. Die Hoffnung: dass die ÖBB auf „etwas einsteigen, das uns hilft“, wie es Brunner formuliert.

Der Ausbau der Westbahnstrecke zwischen Linz und Marchtrenk ist ein Mega-Projekt der ÖBB im Zentralraum, das im Detail von Leonding seit Jahren viele kontroversielle Diskussionen nach sich zieht.

Gegen eine „Trennwirkung“

Die Einhausung steht, wie mehrmals berichtet, auf dem Wunschzettel der Leondinger Stadtväter ganz oben. Diese würde nicht nur eine wichtige Lärmschutzmaßnahme für die Bevölkerung entlang der Strecke sein, sondern den Leondingern auch die Möglichkeit einer Stadtplanung „ohne Trennwirkung“ geben.

Bei den ÖBB hört man dies nicht so gerne. Sie wollen auf dem jetzigen Niveau bleiben und fürchten neben einer Kostensteigerung vor allem Verzögerungen im Zeitplan des Projektes. Dies könne man sich aber angesichts der Größe des Projektes nicht leisten, heißt es.

„Wir sind weit weg von einer Diskussion“, malt Brunner im OÖN-Gespräch ein düsteres Bild der vergangenen Wochen und Monate. Es habe zwar immer wieder Gesprächsrunden gegeben, die aber für Leonding nicht zufriedenstellend verlaufen seien. Man habe als Leondinger nicht das Gefühl gehabt, als Partner am Tisch zu sitzen, so Brunner.

Dabei sei die gewünschte Einhausung ohnedies schon in ihrer Länge reduziert worden. Auch bei der Tiefe sei man von ursprünglich sieben bis acht Metern auf dreieinhalb Meter zurückgegangen. Konkret wird am Donnerstag in der Sondersitzung des Gemeinderates die Wirkungsanalyse zum Ausbau der Westbahnstrecke vorgestellt. Danach soll eine Stellungnahme der Stadt beschlossen werden. Im besten Fall einstimmig, hofft Bürgermeister Brunner auf ein starkes gemeinsames politisches Zeichen.

Hoffen auf gemeinsame Lösung

Dies sieht grundsätzlich auch Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) so, der auch Mitglied des Leondinger Gemeinderates ist. „Es gibt strittige Positionen zwischen Leonding und ÖBB. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns“, so Steinkellner. Das Verfahren sei aber schon weit fortgeschritten, nach dem beeinspruchten UVP-Bescheid befinde man sich bereits in zweiter Instanz. Das Schönste für Leonding wäre laut Steinkellner natürlich eine Einhausung, aber „vielleicht findet man eine gemeinsame Lösung, mit der beide Seiten leben können“.

Was passiert, wenn nach dem Sondergemeinderat am Donnerstag nichts passiert? Bürgermeister Brunner sagte zu den OÖN unmissverständlich: „Wenn die ÖBB auf nichts einsteigen, was uns hilft, dann wird es wohl eine Eskalation geben.“

