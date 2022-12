Streitfall beigelegt: Kleider-Bauer-Filiale wird wieder öffnen

Vielfach wurde sie als "Schandfleck" an der Landstraße bezeichnet, mit ihren langjährigen Gerichtsverfahren erlangte sie traurige Berühmtheit: Die Kleider-Bauer-Filiale an der Linzer Landstraße.

Seit mehreren Jahren stritten die Generali Versicherung als Hauseigentümer und Kleider Bauer als Mieter vor Gericht, wer die nötigen Sanierungs- und Umbauarbeiten am Standort bezahlen muss - und in welchem Ausmaß diese überhaupt nötig seien. Seit 2019 gehen in dem Geschäft keine Kunden mehr ein und aus, Anfang des Jahres hatte der Magistrat Linz als Gewerbebehörde damals die Schließung des Lokals wegen einer „ganzen Reihe“ an Mängeln (unter anderem eine defekten Brandmeldeanlage) verfügt.

Den OÖN wurde von Kleider-Bauer-Geschäftsführer Peter Graf nun der Kauf der Immobilie bestätigt. Geplant sei, diese zu renovieren und umzubauen, bevor schließlich Neueröffnung gefeiert werden soll.

Als "sehr erfreulich" bezeichnet Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) diese Nachricht: „Die Sanierung ist eine wichtige Aufwertung für einen modernen Gesamteindruck der Linzer Landstraße“. Dieser Impuls könnte, so die Hoffnung von Lang-Mayerhofer, auch Vorbildcharakter für anderer Interessenten haben.