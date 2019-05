Streit um Sperrstunde: Lokalgast attackierte Polizistin

Mehrere Gäste waren gegen 23:20 Uhr in dem kleinen Lokal in einen Streit über die Sperrstunde geraten. Der Polizei gegenüber verhielten sich die Männer äußerst unkooperativ. Ein 29-Jähriger aus Linz begann die Beamten zu fotografieren. Als er aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, kam es zu einem Wortgefecht. Der aggressive Linzer ging darauf auf eine Polizistin los. Andere Polizisten hinderten den 29-Jährigen, die Beamtin zu schlagen, und nahmen den Angreifer fest. Der 29-Jährige wurde anschließend in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Von den Polizisten wurde niemand verletzt.

