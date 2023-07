Streit um Leondinger Unimarkt geht in die nächste Runde

Der Streit um die Unimarkt-Filiale in Leonding geht in die nächste Runde. Ende Mai kam es, wie berichtet, zum Bruch zwischen Franchisenehmer Peter Hametner und Unimarkt-Chef Andreas Haider. Hametner zweifelt die Rechtmäßigkeit der von Unimarkt Ende Mai ausgesprochenen fristlosen Kündigung und der Übernahme „seines“ Geschäftslokals samt Schlössertausch an, er campierte tagelang in der Abstellkammer der Filiale, um gegen das Vorgehen von Unimarkt zu protestieren.