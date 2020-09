Streit um Freundin: 29-Jähriger bedrohte Nebenbuhler mit Messer

Zu dem Streit kam es am Samstag gegen 14:30 Uhr in der Linzer Breitwiesergutstraße. Ein 29-jähriger Linzer war in einem Mehrparteienhaus auf einen 34-Jährigen losgegangen, da sich seine Freundin bei diesem aufgehalten hatte. Der 29-Jährige soll den Älteren dabei mit einem Messer bedroht haben. Der 34-Jährige wehrte sich, indem er seinem Kontrahenten einen Schlag mit einer Teleskopstange versetzte.

Vor dem Wohnhaus setzte sich die Prügelei fort: Der 34-Jährige und zwei Begleiter, 19 und 23 Jahre alt, schlugen mit der Teleskopstange und Baseballschlägern auf den 29-Jährigen und seinen 33-jährigen Bekannten ein. Als Polizisten beim Einsatzort eintrafen, waren die Angreifer verschwunden. Der 29-Jährige wies mehrere Verletzungen auf.

Mittlerweile hat die Polizei alle Beteiligten ausgeforscht. Sie werden angezeigt.

