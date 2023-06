Streit um Bäume und Parkplätze im Neustadtviertel

Parkplätze oder Bäume, das scheint in Linz die Frage.

Verwundert reagiert Planungsreferent Stadtrat Dietmar Prammer (SP) auf die Kritik des Verkehrsreferenten Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) gestern in den OÖN. Wie berichtet, will die Stadt 30 Bäume im hitzegeplagten Neustadtviertel pflanzen. Hajart unterstützt das Vorhaben zwar, sorgt sich aber um wegfallende Parkplätze. Deshalb hatte er Prammers Ressort aufgefordert, mehr unterirdische Parkplätze zu ermöglichen bzw. bei Neubauten einzufordern.

"Billiges Abputzen"

Prammer kontert, dass die Mobilitätsplanung, also Hajarts Geschäftsbereich, in alle Projekte eingebunden sei. Bei kleineren Projekten würde diese sogar den Verzicht auf Tiefgaragenplätze fordern. Es sei billig, sich am Planungsressort "abzuputzen", weil sich die Mobilitätsplanung immer einbringen könne.

Lebenswerte Stadt

Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) haben bereits gestern klargemacht, dass man mehr Grün schaffen müsse, wenn die Stadt auch in Zukunft lebenswert bleiben soll. "Und das wird nicht gehen, wenn wir nicht den ein oder anderen Baum dort hintun, wo jetzt noch ein Auto parkt."

Die Linzer FPÖ will Bewohner und Geschäftsleute zur Frage Bäume oder Parkplätze befragen und stellt dafür in der morgigen Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag.

