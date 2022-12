Streit eskalierte: Mann fuhr mit Auto auf Kontrahenten zu

Ein 37-jähriger Syrer aus Wien ist bei einem Streit in der Nacht auf Montag in Linz derart in Rage geraten, dass er sich ans Steuer seines Auto setzte und auf seinen Kontrahenten zufuhr. Nachdem dieser auswich, prallte der Pkw gegen ein parkendes Auto. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 4.15 Uhr in der Langgasse.

Der Lenker ergriff die Flucht, er wurde später in der Waldeggstraße von einer Polizeistreife der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) angehalten. Bei dem Mann wurden 1,82 Promille gemessen. Er musste seinen Führerschein und den Autoschlüssel abgeben. Der Mann wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper