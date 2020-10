Polizei beendete wilde Fahrt auf der B1

Nur durch das Querstellen eines Polizeiautos konnte ein Autofahrer am Samstagnachmittag auf der B1 gestoppt werden. Zuvor hatte sich der Mann, der durch Drogen beeinträchtigt war, auf der vielbefahrenen Straße zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geleistet. So war er etwa trotz Rotlichts über die stark frequentierte Traunerkreuzung gefahren.

Mehrere Zeugen hatten die wilde Fahrt bei der Polizei angezeigt. Polizisten mussten den 36-Jährigen mit Zwangsgewalt aus seinem Auto holen. Nachdem in einer klinischen Untersuchung auf der Polizeiinspektion Fahruntauglichkeit festgestellt worden war, wurde dem Mann der Führerschein abgenommen.

30-Jähriger fuhr auf Kinderfahrrad

Er war nicht der einzige auffällige Verkehrsteilnehmer an diesem Samstag im Bezirk Linz-Land. Schon am Vormittag hatten Passanten in der Trauner Tischlerstraße die Polizei wegen eines 30-jährigen Linzers alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, kam ihnen der Mann auf einem Kinderfahrrad entgegen und konnte dabei das Gleichgewicht kaum halten.

Die Beamten bemerkten mehrere Symptome, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Die Aufforderung, sich einer klinischen Untersuchung zu unterziehen, verweigerte der Mann. Sein Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, weil er noch nie einen hatte, so die Polizei.

Nicht angeschnallt und betrunken

Gegen 16 Uhr kontrollierte dieselbe Streife einen Pkw-Lenker, weil dieser nicht angegurtet war. Da er auch Anzeichen einer Alkoholisierung aufwies, führten die Ordnungshüter mit ihm einen Alkotest durch. Bei diesem erreichte er einen Wert von 1,02 Promille. Dem 41-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land wurde sein Führerschein abgenommen.

Einen weiteren Fahrzeuglenker hielten die beiden Polizisten kurz vor 21 Uhr an. Sein Fahrzeug war ihnen wegen mehrerer offensichtlicher Mängel aufgefallen. Bei der Kontrolle ergaben sich auch bei dem 34-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit. Diese bestätigte sich auch bei der ärztlichen Untersuchung, nach der dem Mann der Führerschein wegen Übermüdung vorläufig abgenommen wurde. Sämtliche Übertretungen werden bei der BH Linz-Land zur Anzeige gebracht.

