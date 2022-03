Streetfoodfestival brachte 40.000 Euro für Ukraine

Bei der Benefizveranstaltung "Streetfood & Drinks for Ukraine" vergangenen Sonntag wurden fast 40.000 Euro, exakt 39.562,91 Euro, gesammelt. Organisiert worden war das Format von Gastrobetrieben der Linzer Alt- und Innenstadt sowie deren Lieferanten- und Partnerbetrieben. Mit an Bord waren etwa das Restaurant Rossbarth und die Cocktail-Bar "Das Goldene Einhorn". Initiator Markus Fuchs ist begeistert über die Hilfsbereitschaft, sein Dank gilt nicht nur den fleißigen Spendern, sondern auch seinen Gastro-Kollegen: "Auf die ist immer Verlass."

Die Spenden wurden bereits an Thomas Brunner von der Initiative Support Ukraine Now Upper Austria übergeben. Damit sollen nun dringend in der Ukraine benötigte Güter wie Medikamente und Babynahrung gekauft werden.