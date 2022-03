Street-Art-Künstler macht in Linz Randgruppen sichtbar

Es fällt auf – und genau das ist der Sinn der Sache. Wer in den nächsten Tagen in Linz einen Bus der Arge Trödlerladen sieht, dem wird das überdimensionale Porträt auf der Seitenwand des Fahrzeuges auffallen. Am Wochenende gestaltet vom serbischen Street-Art-Künstler Wuper ist es ein bildlicher Ausdruck eines besonderen Kulturprojektes, bei dem die Verantwortlichen der Straßenzeitung Kupfermuckn (Arge für Obdachlose) und des Mural Harbor, der Graffiti-Galerie im Linzer Hafen, gemeinsame Sache machen.

Auf diese Weise sollen soziale Randgruppen, die aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt wurden, wieder sichtbar gemacht werden. "Es geht darum, zum Beispiel Obdachlose ins Bild zu setzen", erklärt Arge-Chef Heinz Zauner den Hintergrund für das Projekt. Denn gerade im Ausklang der Pandemie würde man diese Menschen "gerne wieder vergessen".

Dieses Ins-Bild-Setzen hat Mural-Harbor-Chef Leonhard Gruber mit seinem Team wörtlich genommen. Vor einem halben Jahr hat er bei einem internationalen Festival Wuper kennengelernt, der sich in der Street-Art-Szene als Porträtist einen Namen gemacht hat. Er bot sich ideal für das Projekt der Kupfermuckn an. Die Vorlage für die Porträtfotos lieferte der Linzer Fotograf Robert Maybach mit einem Fotoshooting, Wuper hat die dabei entstandenen Porträts, wie jenes der Kupfermuckn-Verkäuferin Margit, nun auf die Fahrzeuge "gemalt". Zudem wird sich der Street-Art-Künstler mit "ein, zwei Bildern" (Gruber) auch an Wänden im Hafenareal verewigen.

"Nicht ungewöhnlich"

Für die international viel beachtete Graffiti-Galerie mit ihren mehr als 300 Werken ist die Zusammenarbeit mit einer Sozialeinrichtung nicht ungewöhnlich. "Die allererste Führung in der Hafengalerie im Jahr 2014 haben wir für einen sozialen Verein gemacht, die zweite für eine Schule", sagt Gruber im OÖN-Gespräch. Bis heute würde der Mural Harbor "extrem viel" mit Bildungs- und Sozialeinrichtungen machen. "Diese Menschen erreichen wir mit unserem Angebot offenbar am besten."

Nach der Corona-bedingten Durststrecke für Gruber und sein Team freut man sich nun darüber, dass das Workshop-Angebot wieder sehr gefragt ist. (rgr)

Große Nachfrage

Mit 2. April startet der Mural Harbor im Linzer Hafen in die neue Saison. Die Nachfrage nach Workshops und Führungen ist nach fast zweijähriger Corona-Pause riesengroß, wie Leonard Gruber weiß. „Schulen, Einrichtungen und Firmen rennen uns buchstäblich die Türen ein.“ Wer in die Graffiti-Galerie im Hafen kommen möchte, sollte deshalb schnell sein, denn mit Terminen werde es schon knapp. „Wir schulen gerade fünf neue Guides ein, um den Ansturm bewerkstelligen zu können“, so Gruber.