Straßensperre mit Abstrichen beim ersten Grätzelfest des Neustadtviertels

„Extrem unentspannt“ findet Amanda Augustin vom „Raumteiler“ die Verkehrssituation in der stark befahrenen Humboldtstraße. Mit einer Parade ebendort samt Grätzelfest „Humbum“ rund um den Hessenpark will der Kulturverein am Sonntag, 3. September, darauf aufmerksam machen. Es wird gefeiert, gegessen und getanzt. An einer 300 Meter langen „Kulturtafel“ können sich lokale Vereine, Initiativen und Geschäfte vorstellen. Die Parade selbst wird den Verkehr auf der Durchzugsstraße für eine halbe Stunde zum Erliegen bringen.

Trotz Preis viele Hürden

Ursprünglich war das anders geplant. Das Fest hätte direkt auf der Humboldtstraße stattfinden sollen, Autos wären dadurch für einen ganzen Tag verbannt worden. Die Stadt Linz hat die Idee sogar mit dem Förderpreis für innovative Stadtteilkulturarbeit ausgezeichnet. Das war vor zwei Jahren. Als es an die Umsetzung ging, mussten Augustin und ihre Mitstreiter aber feststellen, dass die Humboldtstraße nicht irgendeine Straße ist, sondern „der heilige Gral der Straßen“. Selbst für einen Sonntag bekamen sie keine Genehmigung, die Straße zu sperren. Damit fiel das Straßenfest aus, lediglich ein kleines Happening auf der Parkspur vor dem Vereinslokal war möglich.

Dauerthema Verkehrsberuhigung

Nun, ein Jahr später, nach einem offenen Brief an die Stadtpolitik und vielen Treffen und Verhandlungen mit der Polizei und Politikern, konnte man sich auf einen Kompromiss einigen. Das erste Grätzelfest des Neustadtviertels kann stattfinden, wenn auch nicht direkt auf der Humboldtstraße.

Viele Vereine, Initiativen und Unternehmen aus dem Neustadtviertel beteiligen sich, denn mit dem Ruf nach Verkehrsberuhigung sind die Veranstalter nicht alleine. Seit Jahren klagen Anrainer über die Verkehrsbelastung, Autoposer und Raser. Passiert ist aber bislang wenig.

Erste Maßnahmen nach Unfall

Nach einem tödlichen Raser-Unfall 2021 wurden zwei Radarfallen aufgestellt, im Bereich zwischen Südtiroler- und Landstraße gilt seit heuer ein Nachtfahrverbot. Zuletzt wurde eine Fahrbahnverengung an der Südseite des Hessenplatzes angekündigt, um die Strecke für Raser unattraktiver zu machen. Der große Wurf in Sachen Verkehrsberuhigung soll aber erst durch das Innenstadtkonzept kommen, an dem gerade gearbeitet wird. Ergebnisse hat die Stadt für Herbst 2024 angekündigt.

Hajart will Regionalbusse umleiten

Unterstützt wurde der Kulturverein Raumteiler vom Linzer Verkehrsreferenten, Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). „Ich teile die Zielsetzung einer Verkehrsberuhigung im Wesentlichen, allerdings ist die Humboldtstraße schon ein wirklich harter Knochen“, sagt Hajart. Ein Grund sind die vielen Busverbindungen, „da fahren hunderte Busse täglich, vor allem überregionale“. Die dafür notwendigen Busspuren erschweren eine Verkehrsberuhigung. Hajarts Idee: Die OÖVV-Busse aus dem Mühlviertel sollten künftig über die Westringbrücke und, solange der Westring nicht fertig ist, weiter über die Westtangente zum Bahnhof geführt werden. Damit würde man den öffentlichen Verkehr massiv beschleunigen und die Verkehrsbelastung in der Humboldtstraße deutlich reduzieren. Dann könnte man auch den Platz für die Fußgeher verbreitern.

Wer die Humboldtstraße verkehrsberuhigt erleben will, hat am Sonntag Gelegenheit dazu. Die Parade startet um 13 Uhr auf Höhe der Goethestraße, im Anschluss wird bis 20 Uhr rund um den Hessenpark gefeiert.

Mehr Informationen zu Fest und Parade auf raumteiler-linz.at

