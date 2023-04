Straßenreinigung startet mit Marathon-Großeinsatz in den Frühjahrsputz

In der nun zu Ende gehenden Winterdienstsaison haben die Mitarbeiter des Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung (SGS) rund 600 Kilometer Straßen sowie 250 Kilometer Rad- und Gehwege geräumt und bestreut. Nun wird der Winterdienst nahtlos durch den Frühjahrsputz abgelöst. Dafür werden Straßen, Gehwege und die öffentlichen Grünanlagen gereinigt.

1300 Abfalleimer werden entleert

Auch im Normalbetrieb haben die SGS-Mitarbeiter viel zu tun, leeren sie doch täglich 1300 Abfalleimer, in stark frequentierten Bereichen sogar bis zu dreimal am Tag. Die gesamte Reinigungsfläche in Linz beträgt 6,1 Millionen Quadratmeter, das entspricht einer Fläche von mehr als 1.000 Fußballfeldern. Davon sind 1,8 Millionen Quadratmeter (= 300 Fußballfelder) Parkanlagen und 340.000 Quadratmeter Rad- und Gehwege. 2022 wurden im Rahmen der Straßenreinigung 899.600 Kilogramm Gewerbeabfall und 1.659.580 Kilogramm Straßenkehricht entsorgt. Täglich sind 20 Kehrmaschinen und drei Wasserwägen im Einsatz, um die Straßen in Linz sauber zu halten. So werden die Fußgängerzonen von April bis Oktober einmal im Monat gewaschen.

Großeinsatz beim Marathon

Bei Großveranstaltungen wie dem Linz Marathon sorgen die Mitarbeiter auch an Wochenenden für die entsprechende Reinigung der Straßen und Plätze. Im Schnitt 2.700 Arbeitsstunden lang arbeiten die städtische Mitarbeiter für den Aufbau. Insgesamt 1.100 Verkehrszeichen mit Rohrsteher und Sockel, 570 Scherengitter, 100 Leitbaken und 1.900 Verkehrsleitkegel stellte die Stadt Linz heuer für das Sportevent auf. Und auch am Marathontag waren die Mitarbeiter von SGS für Reinigungsarbeiten im Einsatz: Rund 210 Arbeitsstunden wenden sie allein für die Reinigung auf, im Einsatz stehen je drei Großkehrmaschinen und drei Kleinkehrmaschinen. Zusätzlich zu den Abfalltonnen der Linz AG entsorgt SGS rund zehn Tonnen Restmüll. Monetär bewertet bedeutet das insgesamt etwa eine Leistung im Wert von rund 100.000 Euro.

