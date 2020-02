1152 Straßen gibt es in der Landeshauptstadt, 557 sind nach bedeutenden Persönlichkeiten benannt. 510 von ihnen waren Männer, nur 47 Frauen. Die OÖNachrichten haben sich auf die Spurensuche nach der Ursache dieses Ungleichgewichtes begeben. Die Wurzel dafür ist historisch begründet, weiß Walter Schuster, Leiter des Linzer Stadtarchivs: "Die meisten Straßen sind vor 1945 bzw. 1955 benannt worden, das war eine Zeit, in der die Stellung der Frau nicht die war, die sie heute ist." So