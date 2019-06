"Straßen werden vehementer geplant als Radwege"

Wie kann die Umsetzung von Radhauptrouten in Linz und seinem Umland gelingen? Welchen Beitrag muss das Land bzw. die Gemeinden leisten? Wodurch unterscheidet sich die "Radfahrer-Stadt" Salzburg von Linz und an welchen Schrauben müsste in der Landeshauptstadt gedreht werden?

Das sind nur einige der Fragen, die bei der Podiumsdiskussion anlässlich der Feier zum 40-jährigen Jubiläum der Radlobby OÖ am Montagabend im Alten Rathaus thematisiert wurden. Auf dem Podium Platz genommen hatten Verkehrsplaner Helmut Koch, Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), der für Verkehr zuständige Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FP), Landtagsabgeordnete Ulrike Böker (Grüne) und Gerhard Fischer, Vorsitzender der Radlobby OÖ. Moderiert wurde die Veranstaltung von OÖN-Redakteur Reinhold Gruber.

"Keine Frage der Finanzierung"

Das liebe Geld und die Finanzierung von Radwegprojekten waren ein Thema, an dem sich die Geister schieden. "Ich kenne keinen Radweg in Oberösterreich, der an der Finanzierung gescheitert ist", sagte Steinkellner. Eher seien Schwierigkeiten mit Grundstücksbesitzern ein Problem, das oft zu erheblichen Zeitverzögerungen führe.

Anders sah das Koch, der die Budgetierung als Schlüssel zum Erfolg sieht: "Salzburg war hier immer schon führend und hat konsequent in den Ausbau der Radwege investiert und einen eigenen Radverkehrsbeauftragten eingeführt."

In Salzburg beträgt der Radfahreranteil rund 20 Prozent, in Linz sind es rund sieben Prozent. Das Potenzial für mehr wäre vorhanden, so Koch. "Wenn man einen Schritt weitergehen will, muss man Geld in die Hand nehmen und über einen längeren Zeitraum 30 Euro pro Einwohner und Jahr in die Radinfrastruktur investieren." In Linz sind es aktuell 1,2 Euro, in Salzburg hingegen 13 Euro.

Fischer dagegen wünscht sich nicht nur einen Zeit- und Finanzierungsplan für den Ausbau der Radwege, sondern vor allem mehr Tempo bei der Umsetzung: "Die Hauptradrouten in einem Umkreis von fünf Kilometern von Linz sollten zur Priorität eins erklärt werden. Wir wollen nicht wieder jahrelang auf Neuerungen warten." Auch die Nibelungenbrücke sei immer noch ein ungelöstes Problem: "Dort bräuchte es auf jeder Seite einen Zweirichtungsradweg." Vor 2023 wird sich an dieser "Problemzone" vermutlich nicht viel ändern. Hein erneuerte bei der Podiumsdiskussion allerdings ein "altes" Versprechen: "Wenn die Westringbrücke fertig ist und ich noch im Amt bin, werde ich auf der Nibelungenbrücke in jeder Richtung eine Fahrspur für Radfahrer und Busse freigeben." Böker sprach sich auch für gesetzliche Änderungen aus: "Radfahrer und Fußgänger sollten im innerstädtischen Bereich gegenüber Autofahrern bevorrangt werden."

"Prioritäten in der Planung"

Für Koch ist das Zusammenspiel zwischen bewusstseinsbildenden Maßnahmen, einer Aufwertung der baulichen Infrastruktur und einer intelligenten Raumplanung entscheidend: "In der Planung braucht es andere Prioritäten." Er verwies auf die niederländische Gemeinde Houten, in deren Innenstadt mehr als 60 Prozent Radfahrer unterwegs sind. Autos wurden durch eine "Außenringschließung" aus der Stadt verlagert, diese sind auf einer Ringstraße rund um das Zentrum unterwegs. Es brauche solche Anreize, um auf das Rad umzusteigen: "Straßen werden oft vehementer geplant als Radwege."

Was die Raumplanung angehe, "räche" sich in Linz, dass beim Freihalten von Trassen in der Vergangenheit vielfach nicht sehr vorausschauend agiert wurde, so Hein. "Man hat oft bis zur Grenze des öffentlichen Gutes bauen lassen. Diese Fehler zu reparieren wird Jahrzehnte dauern."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.