"StoP"-Bänke als Zeichen gegen Frauengewalt

Wie Gewaltschutzarbeit in Stadtteilen funktionieren kann, zeigt das Projekt "Stadtteile ohne Partnergewalt" des Linzer Frauenhauses. Im vorigen Jahr wurde damit im Linzer Stadtteil Urfahr gestartet, mit Unterstützung der Stadt Linz folgt nun das Franckviertel. Sichtbar wird das Projekt im Stadtraum auch mit seinen "StoP"-Bänken, die als Zeichen gegen Frauengewalt im öffentlichen Raum Platz finden. Sie machen nicht nur auf "StoP" selbst, sondern auch auf die Frauenhelpline aufmerksam. Fünf der Sitzbänke wurden bereits aufgestellt.

Die Idee hinter dem "StoP"-Konzept ist auf niederschwellige Art und Weise direkt in der Nachbarschaft für das Thema häusliche Gewalt beziehungsweise Gewalt an Frauen zu sensibilisieren und die Zivilcourage zu stärken. Der Tenor dabei: "Jeder kann sich gegen häusliche Gewalt engagieren". Herzstück des mit dem Linzer Frauenpreis ausgezeichneten Projektes sind die zweiwöchentlich stattfindenden Frauen-Tische in Urfahr, die ganz im Zeichen von Austausch und Reflexion stehen, wie Elisa Lummerstorfer von der Projektkoordination erklärt. Im Franckviertel wird es nun Nachbarschafts-Tische geben, Männer sind hier also explizit eingeladen sich zu beteiligen. "Uns ist es wichtig die Männer ins Boot zu holen, sie sollen und müssen sich für gewaltfreie Beziehungen engagieren", sagt Lummerstorfer. Infos zu den Terminen gibt es online unter stop-partnergewalt.at/linz

Ergänzt werden diese Gesprächsangebote unter anderem mit Workshops. Dabei werden Fragen wie "Was kann ich tun, wenn ich häusliche Gewalt in der Nachbarwohnung vermute?" oder "Wie reagiere ich richtig bei sexistischen Witzen?" zum Thema gemacht.

Sensibilisierung der Nachbarn

Für Margarethe Rackl, Geschäftsführerin des Linzer Frauenhauses, ist das Projekt eine an der "Basis funktionierende Sozialarbeit" und eine sehr gute Ergänzung zur klassischen Sozialarbeit im Frauenhaus. Dort seien die Belagszahlen, wie andersorts auch, hoch - die Nachfrage sei mit der Corona-Pandemie stark gestiegen, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Mit dem StoP-Konzept würden die Nachbarn motiviert sich aktiv selbst einzubringen und würden damit zu Multiplikatoren der wichtigen Arbeit gegen Frauengewalt, sagt Rackl. Dadurch bestehe die Möglichkeit häusliche Gewalt frühzeitig zu erkennen, einzudämmen und abzubrechen. In weiterer Folge sei auch geplant, das derzeitige Team bestehend aus Sozialarbeiterinnen mit Kollegen aus der Männerberatung zu vernetzen und zu erweitern, um etwa auch Männer-Tische ermöglichen zu können, heißt es weiter.

Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) spricht von einer sehr erfolgreichen Initiative, deren Bedeutung sei gerade vor dem Hintergrund, dass mit Corona die Gewalt gegen Frauen an Häufigkeit und Intensität zugenommen habe, zentral. Bestechend sei das Projekt, weil es im unmittelbaren Umfeld von häuslicher Gewalt, also direkt vor Ort ansetze und die Nachbarschaft sensibilisiere. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Linz mit 25.000 Euro. Die Linzer Personaldirektorin Brigitta Schmidsberger schätzt daran besonders, dass die Menschen "auf persönlicher und emotionaler Ebene" ermutigt werden sich eine Meinung zu bilden und sich aktiv zu engagieren. "Je früher und offensiver das Thema Frauengewalt besprochen und bearbeitet wird, desto mehr wird es aus einer Grauzone herausgeholt", sagt sie. Auch Jutta Reisinger, Frauenbeauftragte der Stadt Linz, ist von dem "StoP"-Konzept überzeugt, es sei sehr wichtig, die Frauen zu informieren, wo sie sich Hilfe holen können.