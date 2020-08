Stockhofstraße: Radweg ist bereits in Prüfung

"Als zu früh und zu voreilig" bezeichnet Vizebürgermeister Markus Hein (FP) die Kritik der Radlobby OÖ an der neugestalteten Stockhofstraße. Deren Vorsitzender, Gerhard Fischer, kritisiert, wie berichtet, dass es auf der "zehn Meter breiten Auto-Raserstrecke" keinen Radweg gebe. Der Radverkehr werde einfach ignoriert, so Fischer.

Hein will das so nicht stehen lassen: "Es läuft schon seit längerem eine Prüfung über eine Lösung für den Radverkehr in der Stockhofstraße." Eine Entscheidung darüber, welche Variante umgesetzt werde, stehe aber noch aus – sie soll spätestens im Herbst fallen.

Zur Diskussion steht einerseits die Errichtung eines Mehrzweckstreifens, andererseits eine Lösung im Mischverkehr mit Tempolimit 30: "Hier muss noch abgeklärt werden, ob so ein Limit mit den dortigen Buslinien umgesetzt werden kann." Die Wahrnehmung der Radlobby, dass die Straße ein Raser-Hotspot sei, teilt Hein nicht: "Wir werden uns aber mit dem Stadtpolizeikommando abstimmen, damit Messungen gemacht werden."

Kritik kommt auch von Anrainern, und zwar wegen der reduzierten Zahl an Parkflächen und der langen Parkplatzsuche. "Es kann schon mal der Fall eintreten, dass man nicht direkt einen findet", sagt Hein. Doch die Straße sei durch die Begrünung "deutlich aufgewertet" worden.

