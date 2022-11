Stimmungsvoller Advent in der Grottenbahn

Raus aus der Winterpause, rein in das vorweihnachtliche Vergnügen heißt es für Drache Sebastian und die anderen Grottenbahnbewohner auch dieses Jahr wieder in der Adventzeit.

An den vier Adventsonntagen sowie am 8. Dezember ist die Grottenbahn jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem dreht Drachenzug „Lenzibald“ auch am 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr seine Runden. Wichtig zu merken: Die letzte Drachenfahrt findet immer 30 Minuten vor Betriebsende statt.

"Ideale Einstimmung auf die schönste Zeit des Jahres"

„Die Grottenbahn ist in der Adventzeit ein märchenhaftes Erlebnis für Jung und Alt. Ein Ausflug in das Reich der Märchen und Zwerge ist eine ideale Einstimmung auf die schönste Zeit des Jahres. Besonders ans Herz lege ich einen Besuch am 24. Dezember. Mit Lenzibald und Co. vergeht die Wartezeit auf das Christkind wie im Flug. Zudem wartet auf jedes Kind eine süße Überraschung“, sagt Linz AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner.

Sebastian und seine Freunde kann man sich aber auch ganz leicht nach Hause holen - und zwar mithilfe eines Augmented Reality-Tools, mit dem Sebastian und die Märchenfiguren zu lebensgroßen Foto-Motiven werden. Abwechslung verspricht auch der Grottenbahn-Podcast mit seinen spannenden Märchen und Geschichten (Infos unter grottenbahn.at).

15-Minuten-Takt bei Pöstlingbergbahn

Als Service für alle, die öffentlich anreisen, verkehrt die Pöstlingbergbahn an den Adventsonntagen verstärkt, sie ist zwischen 10 und 17 Uhr im 15-Minuten-Takt unterwegs. Darüber hinaus herrscht am 24. Dezember bis 19.30 Uhr Normalbetrieb (letzte Bergfahrt 19 Uhr, letzte Talfahrt 19.30 Uhr).