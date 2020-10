Stier flüchtete von Schlachtbetrieb auf die Donaulände

Mehrere Polizeistreifen rückten am Mittwochvormittag mit Blaulicht in die Holzstraße aus: Aus einem Schlachtbetrieb war gegen 9:30 Uhr ein Stier entkommen und auf die Untere Donaulände gelaufen. "Bitte um höchste Vorsicht in diesem Bereich", twitterte die Polizei.

Nach gut 30 Minuten gelang es der Polizei, den Stier wieder einzufangen. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt. Ein Life-Radio-Hörerin hat die ungewöhnlichen Szenen mit ihren Handy gefilmt:

