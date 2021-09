Dass es in Steyregg einen neuen Bürgermeister geben wird, war schon vor der Gemeinderatswahl klar. Denn Johann Würzburger (58) hat nach neun Jahren als Bürgermeister seine politische Laufbahn beendet. Dass David Lackner, sein Nachfolger an der Spitze der SBU (Steyregger Bürgerinitiative für Umwelt und Stadtleben) und als Bürgermeisterkandidat, aber so einen fulminanten Start hinlegt, war nicht zu erwarten. "Ich habe schon mit einem guten Ergebnis gerechnet, aber dass es so deutlich wird, kam