Steyregg ruft den Klimanotstand aus

Genauer schauen bei Bebauungen, aber keine fundamentalistische Haltung, die das Setzen eines Mühlsteins nicht mehr zulässt - so will Steyreggs Bürgermeister Hans Würzburger (SBU) die Entscheidung verstanden wissen. „Es geht darum, dass wir in allen Bau- und Planungsfragen der Gemeinde in Hinkunft stärker auf die Auswirkungen für das Klima schauen werden“, sagte Würzburger den OÖNachrichten.

Welche Maßnahmen konkret diesen Klimanotstand zur Folge haben werden, wird erst erarbeitet. Die Entscheidung fiel durch die Ankündigung der Osttangente, die Steyregg betrifft, schneller. Schließlich soll hier ein rund sechs Kilometer langer Tunnel durch den Pfenningberg geschlagen werden. „Die Trassenfestlegung ist noch nicht das Projekt, in dem wir bei der Umweltverträglichkeitsprüfung als Gemeinde am Zug sind“, sagt Würzburger, „aber in der Bevölkerung hat diese Ankündigung des Landes Verunsicherung ausgelöst und die Stimmungslage verschärft.“ Deshalb habe der Gemeinderat rasch gehandelt.

Die Osttangente würde die Lage verschärfen, weil nicht absehbar sei, welche Wasseradern abgeleitet werden, wenn erst einmal in den Pfenningberg hinein gegraben werde. „Die massiven Wasserversorgungsprobleme im Zusammenhang mit der Errichtung des S-10 Tunnels bei Götschka sind bekannt“, so Würzburger. Das würde schlimmste Befürchtungen auch für Steyregg rechtfertigen.

Schon in den Dürresommern der vergangenen Jahre musste die Feuerwehr Wasser zu Landwirten auf dem Pfenningberg bringen, weil die Brunnen trocken waren. Die Stadtgemeinde Steyregg hat deshalb bereits vor zwei Jahren mit Beweissicherungsmaßnahmen für die betroffenen Versorgungsbrunnen begonnen.

Zu diesen Naturphänomen sind auch zwei große Hochwasser innerhalb von zehn Jahren gekommen. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, da man sich stärker darum kümmern müsse, wie sich Maßnahmen für das Klima auswirken, und welche Schwerpunkte in Zukunft zu setzen sein werden. Würzbürger nannte in diesem Zusammenhang die weitere Stärkung des öffentlichen Verkehrs, Begrünungs- und Bepflanzungsaktionen, aber eben auch Sicherungsmaßnahmen der Trinkwasserversorgung als Beispiele.

„Es geht uns um mehr Bewusstsein für den Ernst der Lage“, sagte Würzburger, der für alle im Gemeinderat vertretenen Parteien (drei Bürgerlisten, SPÖ, ÖVP und FPÖ) davon sprach, dass mit dieser Maßnahme nicht Alarmismus und Panikmache betrieben werden soll.



