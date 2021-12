Steyregg folgt Linz mit "Nein" zur Ostumfahrung

Doch am Donnerstag folgte Steyregg dem Linzer Beispiel und beschloss im Gemeinderat einstimmig eine Resolution ans Land, in der man sich gegen die Trasse aussprach. "Dass Linz eine Verkehrsentlastung braucht, ist unbestritten. Aus unserer Sicht sollte diese aber über den Ausbau des öffentlichen Verkehrs erfolgen", sind sich die Grünen-Politiker Helge Langer (Klubobmann Linz), Andreas Giritzer (Vizebürgermeister in Engerwitzdorf – die Gemeinde hatte sich bereits im Oktober 2019 gegen die Ostumfahrung ausgesprochen) und der Steyregger Vizebürgermeister David Lackner einig.