"Stets einsatzbereit": Ein Dachboden voller Feuerwehr-Geschichte

Ein Bergetuch, unterschiedlichste Helme und Uniformen, Löscheimer und Feuerlöscher, Atemschutzgeräte, eine Rettungsglocke: Jeder der Gegenstände, die am Dachboden der Hauptfeuerwache der Linzer Berufsfeuerwehr in der Wiener Straße zu finden ist, hat eine Geschichte zu erzählen. Johann Rittenschober kennt sie alle.

Der Gallneukirchner war selbst 32 Jahre lang bei der Berufsfeuerwehr tätig, mit seiner Pensionierung im Jahr 2005 begann er seine Sammelleidenschaft auszuleben. Seine Mission: die Geschichte der Berufsfeuerwehr hochhalten und zeigen, "was früher, mit teils einfachen Mitteln, geleistet wurde".

Zerlegt in alle Einzelteile

Stets einsatzbereit sein, dieses Motto gilt nicht nur für Rittenschober selbst, auch für die gesammelten Gerätschaften, die ältesten Stücke stammen aus den 1920er Jahren. "Hier ist alles funktionstüchtig", sagt der 72-Jährige, der sich auch im Feuerwehrmuseum St. Florian engagiert.

Nicht immer ist es ganz einfach, die kaputten Stücke zu reparieren, oft sind diese wochenlang, in alle Einzelteile zerlegt, im Wohnzimmer ausgebreitet, erzählt Rittenschobers Frau Christina Aichhorn. Zum Teil sind die von Rittenschober reparierten Gegenstände tatsächlich wieder im Einsatz, darunter etwa ein altes Einsatzfahrzeug, das nach Polen überstellt wurde. "Die fahren mit dem Auto auf die Autobahn Leben retten", sagt er sichtlich stolz.

Wer die Gegenstände auf dem Dachboden betrachten will, kommt allerdings nicht umhin, diese vorher von ihrer Plastikumhüllung zu befreien. Ohne diese gehe es leider nicht, sagt Aichhorn. Weder seien die klimatischen Zustände in den Räumen optimal, noch sei das Dach so dicht, wie es eigentlich sein sollte.

Ein richtiges Museum – Führungen gibt es bereits jetzt auf Anfrage – ist das große Ziel von Rittenschober und Aichhorn. Mit diesem sind sie nicht allein, so wurde vor kurzem der Verein "Berufsfeuerwehr. Einst und Jetzt" gegründet, dessen Vorsitz hat der für das Feuerwehrwesen zuständige Stadtrat Michael Raml (FP) inne. Einen Wunschstandort gibt es mit dem Areal der Hauptfeuerwache bereits, entschieden ist die Standortfrage aber noch nicht.

In dem künftigen Museum soll ein Konzept gelebt werden, das alle Sinne aktiviert, an Ideen für interaktive Elemente und Mitmachstationen (Stichwort Feuerwehrknoten) mangelt es nicht. "So eine Ausstellung muss leben", sagt Rittenschober, der dankbar für das "großartige Vereinsteam" ist.

Tag der offenen Tür

Dankbar ist auch Raml, und zwar dafür, dass Rittenschober die Sammlung über die Jahre so gut in Schuss gehalten hat. "Man merkt, wie viel Herzblut da drinsteckt." Davon können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür der Berufsfeuerwehr gerne selbst überzeugen.

Die Linzer Berufsfeuerwehr feiert ihr 90-Jähriges

Bestehen am 24. Juni nämlich mit einem großen Fest. Von 10 bis 17 Uhr wird in der Hauptfeuerwache in der Wiener Straße kostenlos ein buntes Programm geboten. Dabei gibt es auch Gelegenheit Rittenschobers Sammlung am Dachboden zu besuchen und sich auf eine kleine Zeitreise zu begeben.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

