Steaming Satellites in Linz: "Ich höre gerne Gute-Laune-Musik"

OÖN: "Andromeda" dreht sich um Beziehungen, die einem weniger guttun, und um Wege, dem zu entkommen. War dies als Konzept gedacht?

Max Borchardt: Auch. Durch die Corona-Zeit war sehr viel Songmaterial vorhanden. Ich habe natürlich auch in meinem Umfeld einige schwierige Zeiten in Beziehungen mitgekriegt, und ich glaube, es hat jeder in dieser Zeit etwas gekämpft. "Andromeda" ist sehr persönlich, aber es widmet sich auch der Frage, was man in einer Beziehungskrise als Paar tun kann. Wie kommt man heraus? In einer schwierigen Beziehung ist vielleicht irgendwann der Punkt erreicht, wo sich beide denken: So will ich das nicht mehr haben. Das Album dreht sich darum, wie ich das vermeiden kann.

Das ist ja fast ein therapeutischer Ansatz. Empfinden Sie das im Nachhinein auch so?

Ich habe wirklich Hemmungen gehabt, das Album herauszubringen, weil es sehr persönlich ist. Wenn man sich selbst den Spiegel vorhält, dann ist das schon oft sehr ernüchternd. Ich habe es mir wirklich lange gedacht, was mit mir los ist. Das Album ist schon seit einem halben Jahr fertig, aber ich habe es mir lange nicht anhören wollen und auch können.

Warum?

Es hat mich immer in die verzweifelte Lage gebracht, in der ich da war. Damals war es die Hilflosigkeit, wenn man noch an einer gescheiterten Liebe hängt. Ich spreche an, wie es mir gegangen ist, aber es braucht diese Musik der guten Gefühle. Seit das Album heraus ist, ist es befreiend, weil das Thema nun Vergangenheit ist.

Was haben Sie aus dieser Erfahrung über sich selbst gelernt?

Vor allem, dass ich mich nicht so stressen sollte. Man nimmt selbst oft vieles zu wichtig, als wie es dann ist.

Der Sound von "Andromeda" ist viel bejahender als der Inhalt. Gleichzeitig sind die Songs mitreißend, wie "Call It A Deal". Ist das kein Widerspruch?

Im Endeffekt gehört zum Leben alles ein wenig dazu. Ich höre selbst auch gerne Gute-Laune-Musik, auch wenn die Texte oft schwer sind. Für mich ist Motown-Musik das Ultimative in der Musikgeschichte. Da gibt es immer die Zerrissenheit in den Texten, aber dann ist die Musik fürs Leben. Das ist die ehrlichste Form.

Der Ruf einer fantastischen Live-Band eilt Ihnen voraus. Ist die Interaktion mit dem Publikum die Essenz Ihres musikalischen Daseins?

Wir haben coole Fans, die machen es uns bei Konzerten echt leicht, weil sie uns so akzeptieren, wie wir sind. So freuen wir uns extrem auf die Tour und natürlich auch auf den Auftritt im Posthof. Die Proben waren vielversprechend.

Konzert: 13. Oktober, 20 Uhr, Posthof Linz (Support: Catalyst)

